Лондонский суд заморозил активы украинского футболиста Мудрика из-за спора с JJDS Management

Мудрик обвиняется в нарушении контракта о правах на использование его образа, что привело к замораживанию его активов на сумму 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Суд в Лондоне временно заморозил часть активов украинского футболиста Михаила Мудрика в связи с юридическим разногласием между ним и компанией JJDS Management Limited.



Причиной судебного решения стало нарушение Мудриком условий контракта о правах на использование его образа, заключенного в 2023 году.



Согласно заявлениям компании, футболист не выполнил обязательство по выплате части доходов от рекламы и коммерческой деятельности, как это было оговорено в договоре. Эту информацию подтвердил основатель компании в интервью для Derbyderbyderby.



Замораживание активов было необходимо для обеспечения возможных финансовых обязательств Мудрика в процессе судебного разбирательства. Стоит упомянуть, что общая сумма составляет около 2,5 миллиона фунтов стерлингов.



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