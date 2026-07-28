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ПСЖ нацеливается на голкипера Пармы: Судзуки может заменить Шевалье

ПСЖ рассматривает возможность приобретения голкипера Зион Судзуки, если Люк Шевалье покинет команду.
ПСЖ нацеливается на голкипера Пармы: Судзуки может заменить Шевалье
Зион Судзуки / Getty Images

Sky Sport сообщил о потенциальном переходе голкипера Пармы Зион Судзуки в ПСЖ.

В случае, если Люк Шевалье, нынешний голкипер парижского клуба, примет решение оставить команду в ближайшем будущем, ПСЖ может приобрести 23-летнего японского игрока.

В ПСЖ уверены, что Судзуки, благодаря своим профессиональным навыкам и уровню игры, сможет значительно усилить позицию голкипера в команде.

Тем не менее, стоит упомянуть, что Судзуки также привлекает внимание Ювентуса. Несмотря на это, ПСЖ уже установил первые связи с японским голкипером и продолжает мониторить развитие ситуации.

Ранее было отмечено, что Фенербахче уже начал переговоры с агентом известного игрока Серии А.

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