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Конте - главный претендент на тренерский пост в итальянской сборной после скандала с Пирло

Конте ведет гонку на пост главного тренера Италии после скандала с Пирло и букмекерами.
Конте - главный претендент на тренерский пост в итальянской сборной после скандала с Пирло
FIGC лого / Getty Images

Антонио Конте стал главным претендентом на пост главного тренера итальянской национальной футбольной команды.

После отказа от кандидатуры Андреа Пирло, связанного с его скандальными отношениями с российской букмекерской компанией, Итальянская футбольная федерация (FIGC) продолжает поиск подходящего претендента.

Согласно данным, предоставленным журналистом Альфредо Педуллой, Конте рассматривается как потенциальный кандидат из Серии А. В то же время, связи с Тиаго Моттой, которого ранее видели в числе фаворитов, были прекращены во второй половине дня.



Ожидается, что окончательное решение о назначении нового главного тренера итальянской национальной команды будет принято в ближайшем будущем.

Тем временем, итальянский министр спорта прокомментировал скандал, связанный с Пирло и российским букмекером.

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