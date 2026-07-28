Конте - главный претендент на тренерский пост в итальянской сборной после скандала с Пирло
Конте ведет гонку на пост главного тренера Италии после скандала с Пирло и букмекерами.
Антонио Конте стал главным претендентом на пост главного тренера итальянской национальной футбольной команды.
После отказа от кандидатуры Андреа Пирло, связанного с его скандальными отношениями с российской букмекерской компанией, Итальянская футбольная федерация (FIGC) продолжает поиск подходящего претендента.
Согласно данным, предоставленным журналистом Альфредо Педуллой, Конте рассматривается как потенциальный кандидат из Серии А. В то же время, связи с Тиаго Моттой, которого ранее видели в числе фаворитов, были прекращены во второй половине дня.
Con #ThiagoMotta nel pomeriggio nessun contatto diretto. #Conte è la scelta della Serie A, decisione nel giro di poche ore https://t.co/cFYQ6EYQnr— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 27, 2026
Ожидается, что окончательное решение о назначении нового главного тренера итальянской национальной команды будет принято в ближайшем будущем.
Тем временем, итальянский министр спорта прокомментировал скандал, связанный с Пирло и российским букмекером.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: