Конте - главный претендент на тренерский пост в итальянской сборной после скандала с Пирло

Конте ведет гонку на пост главного тренера Италии после скандала с Пирло и букмекерами.

Антонио Конте стал главным претендентом на пост главного тренера итальянской национальной футбольной команды.



После отказа от кандидатуры Андреа Пирло, связанного с его скандальными отношениями с российской букмекерской компанией, Итальянская футбольная федерация (FIGC) продолжает поиск подходящего претендента.



Согласно данным, предоставленным журналистом Альфредо Педуллой, Конте рассматривается как потенциальный кандидат из Серии А. В то же время, связи с Тиаго Моттой, которого ранее видели в числе фаворитов, были прекращены во второй половине дня.

Con #ThiagoMotta nel pomeriggio nessun contatto diretto. #Conte è la scelta della Serie A, decisione nel giro di poche ore https://t.co/cFYQ6EYQnr — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 27, 2026

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