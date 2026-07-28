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Фенербахче готовит 40-миллионный трансфер португальского футболиста Леау из Милана

Фенербахче намерен приобрести Рафаэля Леау за 40 млн евро, следующим шагом будут переговоры с Миланом.
Фенербахче готовит 40-миллионный трансфер португальского футболиста Леау из Милана
Рафаэл Леау / Getty Images

Турецкий футбольный клуб Фенербахче активизировал усилия по трансферу португальского флангового нападающего из Милана Рафаэла Леау.

Турецкая команда планирует купить футболиста за 40 миллионов евро или даже меньшую сумму.

Стоит упомянуть, что представители Фенербахче уже проводили обсуждения с агентами игрока.



Следующим этапом в этом процессе будут переговоры с Миланом, где обе стороны обсудят условия возможной сделки.

Также сообщалось, что итальянский министр спорта прокомментировал скандал, связанный с Пирло и российской букмекерской компанией.

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