Фенербахче готовит 40-миллионный трансфер португальского футболиста Леау из Милана
Фенербахче намерен приобрести Рафаэля Леау за 40 млн евро, следующим шагом будут переговоры с Миланом.
Турецкий футбольный клуб Фенербахче активизировал усилия по трансферу португальского флангового нападающего из Милана Рафаэла Леау.
Турецкая команда планирует купить футболиста за 40 миллионов евро или даже меньшую сумму.
Стоит упомянуть, что представители Фенербахче уже проводили обсуждения с агентами игрока.
Fenerbahçe, Rafael Leao transferini 40 milyon euro veya daha düşük bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedefliyor. Bir süredir oyuncunun temsilcisiyle görüşen Fenerbahçe, transfer şartlarını netleştirmek için AC Milan ile yüz yüze görüşecek! https://t.co/jcgxT6Lb20— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 27, 2026
Следующим этапом в этом процессе будут переговоры с Миланом, где обе стороны обсудят условия возможной сделки.
Также сообщалось, что итальянский министр спорта прокомментировал скандал, связанный с Пирло и российской букмекерской компанией.
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