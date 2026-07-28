Абоди требует разъяснений от Федерации футбола Италии по поводу назначения Пирло.

Итальянский министр спорта Андреа Абоди выразил свою позицию по поводу прекращенных обсуждений о возможном назначении Андреа Пирло на пост главного тренера национальной команды. Он заявил, что Итальянская футбольная федерация обязана дать разъяснения по этому вопросу, как отмечает La Gazzetta dello Sport.



Абоди уточнил, что не вмешивался в этот процесс, однако подчеркнул, что сотрудничество Пирло с российской букмекерской фирмой Fonbet, по его мнению, привело к дополнительным сложностям.



Спортивный министр подчеркнул важность особой осторожности при принятии решений по подобным вопросам в контексте текущей войны.



Ранее Пирло также отреагировал на обвинения, связанные с его сотрудничеством с российским букмекером.