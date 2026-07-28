Джон Стоунз переходит в Интер: подробности сделки от Фабрицио Романо
Стоунз готовится к переходу в Интер: контракт до 2028 года и зарплата в 4 миллиона евро в год ожидают английского футболиста.
Фабрицио Романо, известный информатор, подтверждает, что Джон Стоунз, английский футболист, нацелен на переход в Интер. Условия сделки уже согласованы между миланским клубом и игроком.
32-летний Стоунз подпишет контракт до лета 2028 года с годовой зарплатой примерно 4 миллиона евро. В скором времени он пройдет медосмотр и официально станет частью команды "нерадзурри".
🚨⚫️🔵 BREAKING: John Stones to Inter, here we go! Approval on contract terms just arrived, all confirmed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Deal until June 2028, no option for further year. Salary around €4m net per season.
Stones will undergo medical in Milano soon.
Story from today, confirmed. 🏴 pic.twitter.com/1lKvFvH2gk
С 2016 года Стоунз выступал за Манчестер Сити, где он провел 295 матчей, забив 19 голов и совершив 9 результативных передач.
Между тем, Челси намерен подписать контракт с еще одним опытным игроком.
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