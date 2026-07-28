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Джон Стоунз переходит в Интер: подробности сделки от Фабрицио Романо

Стоунз готовится к переходу в Интер: контракт до 2028 года и зарплата в 4 миллиона евро в год ожидают английского футболиста.
Джон Стоунз переходит в Интер: подробности сделки от Фабрицио Романо
Джон Стоунз / Getty Images

Фабрицио Романо, известный информатор, подтверждает, что Джон Стоунз, английский футболист, нацелен на переход в Интер. Условия сделки уже согласованы между миланским клубом и игроком.

32-летний Стоунз подпишет контракт до лета 2028 года с годовой зарплатой примерно 4 миллиона евро. В скором времени он пройдет медосмотр и официально станет частью команды "нерадзурри".



С 2016 года Стоунз выступал за Манчестер Сити, где он провел 295 матчей, забив 19 голов и совершив 9 результативных передач.

Между тем, Челси намерен подписать контракт с еще одним опытным игроком.

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