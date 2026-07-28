Барселона в поисках нового нападающего: Альварес или Крупи?

Альварес - приоритет для Барселоны, но переход зависит от решения Атлетико Мадрид. В случае неудачи, клуб рассмотрит форварда Борнмута.

ESPN сообщает, что Барселона активно просматривает рынок в поисках нового нападающего.



Альварес стоит в списке приоритетов клуба, однако его переход в Барселону под вопросом, так как зависит от решения Атлетико Мадрид. Если переговоры не увенчаются успехом, Барселона обдумает вариант с приобретением форварда Борнмута.



Важно отметить, что Эли Крупи перебрался в Борнмут из Лорьяна за 15 миллионов евро в прошлом году и забил 13 голов в 35 играх в своем первом сезоне. Это привело к тому, что Борнмут не желает отпускать игрока и оценивает его в более чем 100 миллионов евро.



Такая цена кажется слишком высокой для Барселоны, поэтому клуб рассчитывает вернуться к варианту с приобретением 20-летнего француза, если Борнмут согласится на снижение финансовых требований.



Ранее стало известно, что Альварес готов к решительным шагам, чтобы покинуть Атлетико Мадрид.