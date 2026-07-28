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Барселона в поисках нового нападающего: Альварес или Крупи?

Альварес - приоритет для Барселоны, но переход зависит от решения Атлетико Мадрид. В случае неудачи, клуб рассмотрит форварда Борнмута.
Барселона в поисках нового нападающего: Альварес или Крупи?
Эли Крупи / Getty Images

ESPN сообщает, что Барселона активно просматривает рынок в поисках нового нападающего.

Альварес стоит в списке приоритетов клуба, однако его переход в Барселону под вопросом, так как зависит от решения Атлетико Мадрид. Если переговоры не увенчаются успехом, Барселона обдумает вариант с приобретением форварда Борнмута.

Важно отметить, что Эли Крупи перебрался в Борнмут из Лорьяна за 15 миллионов евро в прошлом году и забил 13 голов в 35 играх в своем первом сезоне. Это привело к тому, что Борнмут не желает отпускать игрока и оценивает его в более чем 100 миллионов евро.

Такая цена кажется слишком высокой для Барселоны, поэтому клуб рассчитывает вернуться к варианту с приобретением 20-летнего француза, если Борнмут согласится на снижение финансовых требований.

Ранее стало известно, что Альварес готов к решительным шагам, чтобы покинуть Атлетико Мадрид.

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