Матч Бельгия - Швеция был прерван из-за теракта, застрелены двое шведских болельщиков

Трагедия произошла неподалеку от стадиона.

В понедельник, 16 октября, в Брюсселе проходил матч между сборными Бельгии и Швеции.

Во время игры неподалеку от стадиона произошел теракт - неизвестный застрелил двоих граждан Швеции.

По информации некоторых изданий, это были шведские болельщики, приехавшие на матч. Утверждается, что неизвестный также выкрикивал "Аллах велик" по-арабски.

Позднее предпорлагаемый убийца выложил в Сеть ролик, где назвался членом ИГИЛ, а также заявил, что таким образом мстит за мусульман.

Уровень террористической угрозы в Брюсселе поднял до 4-го уровня, а матч отменен.