Матч Бельгия - Швеция был прерван из-за теракта, застрелены двое шведских болельщиков
Трагедия произошла неподалеку от стадиона.
В понедельник, 16 октября, в Брюсселе проходил матч между сборными Бельгии и Швеции.
Во время игры неподалеку от стадиона произошел теракт - неизвестный застрелил двоих граждан Швеции.
По информации некоторых изданий, это были шведские болельщики, приехавшие на матч. Утверждается, что неизвестный также выкрикивал "Аллах велик" по-арабски.
Позднее предпорлагаемый убийца выложил в Сеть ролик, где назвался членом ИГИЛ, а также заявил, что таким образом мстит за мусульман.
Уровень террористической угрозы в Брюсселе поднял до 4-го уровня, а матч отменен.
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