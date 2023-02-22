"Невероятное выступление": Анчелотти оценил разгром Ливерпуля в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Реал одержал убедительную выездную победу над мерсисайдцами.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти подытожил победу над Ливерпулем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Накануне мадридская команда отыгралась, уступая в два мяча, и в итоге разгромила мерсисайдцев со счетом 5:2.

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"Нелегко добывать такие победы, прежде всего из-за того, как начался этот матч. Но мы никогда не теряли уверенности и понемногу взяли мяч под контроль. В целом это было невероятное выступление нашей команды.

Мы сыграли только первую часть этого противостояния. Мы добились успеха, но нам нужно готовиться, что во втором матче придется много терпеть и работать.

Конечно, мы не ожидали, что начнем так, как начали, но после 0:2 я подумал о выездном матче с Сити в прошлом году и надеялся, что мы сможем сделать то же самое. В итоге получилось даже лучше.

Они создавали нам проблемы слева, но когда мы начали действовать лучше в атаках, то немного сдвинули Вальверде к этой зоне, после чего стали лучше защищаться.

Я думаю, что сейчас Винисиус Жуниор - самый опасный игрок в мире. Он тот, кто постоянно решает исход матчей", - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал (2:5).