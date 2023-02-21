Наполи в большинстве добыл уверенную победу над Айнтрахтом

Итальянский коллектив без проблем одолел оппонента.

Во вторник, 21 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Айнтрахт принимал Наполи.

Уже с первых минут встречи гости забрали мяч под свой контроль, показывая, кто будет будет доминировать в данной игре. Данная схема принесла пользу клубу уже на 36-й минуте, заработав пенальти, однако Хвича Кварацхелия не сумел его реализовать.

Уже через четыре минуты Наполи сумел отличиться. Форвард клуба Виктор Осимхен отличился с передачи Ирвинга Лосано.

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Во второй половине встречи все решило удаление. Хозяева остались вдесятером, чем смогли воспользоваться итальянцы. Защитник Джованни Ди Лоренцо удвоил преимущество своей команды.

В оставшееся время Наполи имел еще пару возможностей, чтобы вновь увеличить отрыв от соперника, однако Айнтрахт сумел сохранить неприятный для себя счет 0:2.

Статистика матча Айнтрахт - Наполи в 1/16 финала Лиги чемпионов

Айнтрахт - Наполи 0:2

Голы: Осимхен, 40, Ди Лоренцо, 65

Ожидаемые голы (xG): 0,48 - 2,92

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 5 - 16

Удары в створ: 1 - 9

Фолы: 12 - 13

Айнтрахт: Трапп, Бута (Кнауфф, 69), Якич, Ндика, Тута, Макс, Гетце (Алиду, 81), Соу, Камада, Линдстрем (Борре, 69), Коло-Муани.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 80), Лосано (Элмаз, 80), Осимхен (Симеоне, 84), Кварацхелия (Политано, 84).

Предупреждения: Ким Мин Чжэ (38), Гетце (60), Элмаз (83).

Удаление: Коло-Муани (58).