Фил Фоден - лучший игрок недели по версии УЕФА: триумф в Лиге чемпионов

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден стал обладателем звания лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА.

На официальной интернет-площадке УЕФА был объявлен обладатель недельного звания лучший игрок в рамках Лиги чемпионов.



Напомним, что четверо футболистов боролись за данное звание: Фил Фоден, представляющий Манчестер Сити, Нико Пас из Комо, Рио Нгумоа, играющий за Ливерпуль, и Скотт Мактоминей из Наполи.



В итоге звание лучшего игрока недели было вручено полузащитнику Манчестер Сити.



В последнем раунде Манчестер Сити встречался с АЕКом, в ходе которого Фоден забил три мяча и совершил одну результативную передачу.