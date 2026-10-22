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Фил Фоден - лучший игрок недели по версии УЕФА: триумф в Лиге чемпионов

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден стал обладателем звания лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА.
Фил Фоден - лучший игрок недели по версии УЕФА: триумф в Лиге чемпионов
Фил Фоден / Getty Images

На официальной интернет-площадке УЕФА был объявлен обладатель недельного звания лучший игрок в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, что четверо футболистов боролись за данное звание: Фил Фоден, представляющий Манчестер Сити, Нико Пас из Комо, Рио Нгумоа, играющий за Ливерпуль, и Скотт Мактоминей из Наполи.

В итоге звание лучшего игрока недели было вручено полузащитнику Манчестер Сити.

В последнем раунде Манчестер Сити встречался с АЕКом, в ходе которого Фоден забил три мяча и совершил одну результативную передачу.

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