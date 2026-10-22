Фил Фоден - лучший игрок недели по версии УЕФА: триумф в Лиге чемпионов
Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден стал обладателем звания лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА.
На официальной интернет-площадке УЕФА был объявлен обладатель недельного звания лучший игрок в рамках Лиги чемпионов.
Напомним, что четверо футболистов боролись за данное звание: Фил Фоден, представляющий Манчестер Сити, Нико Пас из Комо, Рио Нгумоа, играющий за Ливерпуль, и Скотт Мактоминей из Наполи.
В итоге звание лучшего игрока недели было вручено полузащитнику Манчестер Сити.
В последнем раунде Манчестер Сити встречался с АЕКом, в ходе которого Фоден забил три мяча и совершил одну результативную передачу.
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