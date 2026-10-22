Лига чемпионов: как сыграли Интер и Шахтер

Интер одержал победу над Шахтером в матче Лиги чемпионов, несмотря на удаление одного из игроков.

В среду, 21 октября, в рамках третьего тура Лиги чемпионов состоялся матч между командами Интер и Шахтер.



Первая половина игры прошла без забитых мячей, хотя обе команды активно атаковали. Во втором тайме произошло больше событий.



Алессандро Бастони был отправлен с поля за две желтые карточки, полученные в течение двух минут. Однако, даже находясь в меньшинстве, "нерадзурри" смогли забить единственный гол матча. Шахтер, несмотря на активное нападение, не смог забить в ответ.

Интер - Шахтер 1:0

Гол: Аугусто, 77

Интер: Ж. Мартинес - Аугусто, Аканджи, Бастони - Спенс (Диуф, 59), Барелла, Чалханоглу (Зелински, 59), Сучич (Луис Энрике, 73), Димарко (Биссек, 59) - Бонни (Мхитарян, 75), М. Тюрам.

Шахтер: Ризник - Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Педриньо(Назарина, 32), Очеретько (Изаки, 72), Марлон Гомес - Алиссон (Бруниньо, 83), Элиас (Траоре, 72), Мендоса (Невертон, 72).

Ранее Бавария и Арсенал разошлись миром: героический матч завершился со счетом 2:2.