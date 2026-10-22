Реал Мадрид доминирует над РБ Лейпциг в ЛЧ, завершая матч со счетом 4:1

Реал Мадрид одерживает уверенную победу над РБ Лейпциг со счетом 4:1 на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Игра на стадионе Сантьяго Бернабеу закончилась со счетом 4:1 в пользу домашней команды.



Первый гол был забит на 43-й минуте Бернарду Силвой. Во второй половине игры Арда Гюлер увеличил преимущество мадридцев.



На 83-й минуте Килиан Мбаппе увеличил отрыв команды до трех голов, однако последние минуты игры были продуктивными для обеих команд. Тидьям Гомис на 85-й минуте уменьшил разрыв, но Ян Диоманде через две минуты восстановил трехголевое преимущество Реала.



Лига чемпионов. Третий тур группового этапа



Реал - РБ Лейпциг - 4:1



Голы забили: Бернарду Силва, 43; Арда Гюлер, 52; Килиан Мбаппе, 83; Тидьям Гомис, 85; Ян Диоманде, 87.



Стоит отметить, что ранее Комо уверенно победил Манчестер Юнайтед.