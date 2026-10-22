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Интер одерживает победу над Шахтером, несмотря на удаление игрока

Интер одержал победу над Шахтером в матче Лиги чемпионов, несмотря на удаление одного из игроков.
Интер одерживает победу над Шахтером, несмотря на удаление игрока
Интер - Шахтер / Getty Images

В среду, 21 октября, Интер принимал Шахтер на своем стадионе.

В первые 30 минут матча "нерадзурри" активно наступали, но Ризнык уверенно отражал все атаки, не позволяя открыть счет.

К окончанию первого тайма Шахтер смог перехватить инициативу и организовать несколько удачных атак, однако удары "горняков" не были достаточно точными. Таким образом, первый тайм завершился без забитых голов.

С началом второго тайма Интер снова усилил давление, Ризнык продемонстрировал свое мастерство, но Бастони получил две желтые карточки в течение двух минут и был удален с поля.

Несмотря на то, что Интер остался в меньшинстве, команда сумела забить гол, удар Аугусто оказался слишком сложным для отражения. "Горняки" начали активную осаду, но соперник устоял в обороне и одержал победу.

Статистика матча Интер - Шахтер в рамках третьего тура Лиги чемпионов

Интер - Шахтер - 1:0
Гол: Аугусто, 77

Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 0.56
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 5 - 4
Фолы: 9 - 10

Составы команд:

Интер: Ж. Мартинес - Аугусто, Аканджи, Бастони - Спенс (Диуф, 59), Барелла, Чалханоглу (Зелиньский, 59), Сучич (Луис Энрике, 73), Димарко (Биссек, 59) - Бонни (Мхитарян, 75), М. Тюрам.

Шахтер: Ризнык - Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Педриньо (Назарина, 32), Очеретько (Изаке, 72), Марлон Гомес - Алисон (Бруниньо, 83), Элиас (Траоре, 72), Мендоса (Невертон, 72).

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