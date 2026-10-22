Интер одерживает победу над Шахтером, несмотря на удаление игрока

Интер одержал победу над Шахтером в матче Лиги чемпионов, несмотря на удаление одного из игроков.

В среду, 21 октября, Интер принимал Шахтер на своем стадионе.



В первые 30 минут матча "нерадзурри" активно наступали, но Ризнык уверенно отражал все атаки, не позволяя открыть счет.



К окончанию первого тайма Шахтер смог перехватить инициативу и организовать несколько удачных атак, однако удары "горняков" не были достаточно точными. Таким образом, первый тайм завершился без забитых голов.



С началом второго тайма Интер снова усилил давление, Ризнык продемонстрировал свое мастерство, но Бастони получил две желтые карточки в течение двух минут и был удален с поля.



Несмотря на то, что Интер остался в меньшинстве, команда сумела забить гол, удар Аугусто оказался слишком сложным для отражения. "Горняки" начали активную осаду, но соперник устоял в обороне и одержал победу.



Статистика матча Интер - Шахтер в рамках третьего тура Лиги чемпионов



Интер - Шахтер - 1:0

Гол: Аугусто, 77



Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 0.56

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 13 - 12

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 5 - 4

Фолы: 9 - 10



Составы команд:



Интер: Ж. Мартинес - Аугусто, Аканджи, Бастони - Спенс (Диуф, 59), Барелла, Чалханоглу (Зелиньский, 59), Сучич (Луис Энрике, 73), Димарко (Биссек, 59) - Бонни (Мхитарян, 75), М. Тюрам.



Шахтер: Ризнык - Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Педриньо (Назарина, 32), Очеретько (Изаке, 72), Марлон Гомес - Алисон (Бруниньо, 83), Элиас (Траоре, 72), Мендоса (Невертон, 72).