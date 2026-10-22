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Бавария и Арсенал разошлись миром: героический матч завершился со счетом 2:2

Арсенал сражается до конца, сравнивая счет в матче против Баварии, несмотря на потерю ключевого игрока.
Бавария и Арсенал разошлись миром: героический матч завершился со счетом 2:2
Бавария - Арсенал / Getty Images

Встреча на футбольном поле Альянц Арена началась с преимущества для лондонской команды. Эберечи Эзе открыл счет на 25-й минуте, но спустя десять минут Алфонсо Дейвис сравнял счет, благодаря удачному пасу от Кейна.

В начале второго тайма обе команды устроили серию опасных атак. На 59-й минуте судья назначил пенальти против Арсенала за игру рукой. Кейн успешно исполнил штрафной удар на 61-й минуте, приведя вперед хозяев поля.

Арсенал не сдался и в итоге достиг своей цели. На 82-й минуте Деклан Райс мощно ударил по воротам с большого расстояния, установив окончательный счет матча - 2:2.

В оставшееся время ни одна из команд не смогла забить, и матч завершился вничью.

Лига чемпионов. Групповой этап, третий тур

Бавария против Арсенала - 2:2.

Голы: Эзе, 25 (0:1); Дейвис, 35 (1:1); Кейн, 61, с пенальти (2:1); Райс, 82 (2:2).

Следует отметить, что Арсенал лишился своего ключевого игрока в начале встречи.

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