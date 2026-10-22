Бавария и Арсенал разошлись миром: героический матч завершился со счетом 2:2
Встреча на футбольном поле Альянц Арена началась с преимущества для лондонской команды. Эберечи Эзе открыл счет на 25-й минуте, но спустя десять минут Алфонсо Дейвис сравнял счет, благодаря удачному пасу от Кейна.
В начале второго тайма обе команды устроили серию опасных атак. На 59-й минуте судья назначил пенальти против Арсенала за игру рукой. Кейн успешно исполнил штрафной удар на 61-й минуте, приведя вперед хозяев поля.
Арсенал не сдался и в итоге достиг своей цели. На 82-й минуте Деклан Райс мощно ударил по воротам с большого расстояния, установив окончательный счет матча - 2:2.
В оставшееся время ни одна из команд не смогла забить, и матч завершился вничью.
Лига чемпионов. Групповой этап, третий тур
Бавария против Арсенала - 2:2.
Голы: Эзе, 25 (0:1); Дейвис, 35 (1:1); Кейн, 61, с пенальти (2:1); Райс, 82 (2:2).
Следует отметить, что Арсенал лишился своего ключевого игрока в начале встречи.