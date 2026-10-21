Фернандеш критикует пассивную тактику Манчестер Юнайтед: Нам нужно было рисковать больше
Фернандеш критикует пассивную тактику Манчестер Юнайтед, призывая к большей решительности и активному прессингу на поле.
В интервью для TNT Sports португальский футболист высказал свое мнение о пассивной игре своей команды без мяча, что давало преимущество сопернику.
Фернандеш рассказал о своих наблюдениях:
Тренерский штаб дал установку не прессинговать единолично, выжидать, пытаясь выигрывать мяч на отборе. Но ведь если позволять таким командам владеть мячом и захватывать пространство, то их уверенность в своих силах со временем только крепчает.
Отвечая на вопрос, считает ли он эту тактику ошибочной, капитан Манчестер Юнайтед заявил, что оценивать работу тренеров - это обязанность самих специалистов.
Португальский футболист добавил:
Полагаю, что временами нам необходимо было действовать посмелее, больше рисковать, прессинговать в высшей степени и создавать сопернику непреодолимые преграды. Черт побери, а ведь именно такой была игра с их стороны против нас.
Поражение от Комо стало очередным сбоем для Манчестер Юнайтед, который уже семь игр подряд не может выиграть в разных турнирах.
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