Травма Букайо Саки в матче Арсенал против Баварии: Эзе забивает после замены

Арсенал теряет Саку из-за травмы в матче против Баварии. Эзе заменил его и забил, счет 1:1.

Букайо Сака, фланговый нападающий Арсенала, получил травму во время игры.



Сейчас лондонская команда играет против Баварии в Мюнхене.



На десятой минуте матча Сака был вынужден покинуть игровое поле из-за травмы.



После того как сделал пас, футболист упал на газон, схватившись за ногу. Эберечи Эзе вышел на замену Саке и впоследствии забил гол.



На момент написания этой статьи счет в матче 1:1.