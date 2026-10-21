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Травма Букайо Саки в матче Арсенал против Баварии: Эзе забивает после замены

Арсенал теряет Саку из-за травмы в матче против Баварии. Эзе заменил его и забил, счет 1:1.
Травма Букайо Саки в матче Арсенал против Баварии: Эзе забивает после замены
Букайо Сака / Getty Images

Букайо Сака, фланговый нападающий Арсенала, получил травму во время игры.

Сейчас лондонская команда играет против Баварии в Мюнхене.

На десятой минуте матча Сака был вынужден покинуть игровое поле из-за травмы.

После того как сделал пас, футболист упал на газон, схватившись за ногу. Эберечи Эзе вышел на замену Саке и впоследствии забил гол.

На момент написания этой статьи счет в матче 1:1.

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