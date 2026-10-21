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Разгромный счет в матче Комо против Манчестер Юнайтед: 4:1

Манчестер Юнайтед потерпел поражение от Комо со счетом 4:1 в матче Лиги чемпионов, несмотря на контроль над игрой и создание опасных моментов.
Разгромный счет в матче Комо против Манчестер Юнайтед: 4:1
Getty Images

В среду, 21 октября, Манчестер Юнайтед в роли гостя участвовал в матче против Комо.

Игра началась с быстрого гола Паса, который удачным ударом преодолел оборону вратаря Ламменса.

Несмотря на то, что Комо продолжал контролировать игру и создавать опасные моменты, до конца первого тайма команда не смогла увеличить свое преимущество.

Однако начало второго тайма было отмечено быстрым голом Дувикаса, а менее чем через десять минут Пас забил второй гол, практически гарантировав победу своей команде.

Вскоре Рамон увеличил счет до разгромного, но Зиркзе, вышедший на замену, все же смог забить гол в качестве утешения.

Статистические показатели матча третьего тура Лиги чемпионов между Комо и Манчестер Юнайтед:

Комо против Манчестер Юнайтед - 4:1
Голы: Пас, 2, 57, Дувикас, 49, Рамон, 76 - Зиркзе, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 2.04 против 1.05
Владение мячом: 55% против 45%
Удары: 11 против 13
Удары в створ: 8 против 4
Угловые: 1 против 4
Фолы: 10 против 11

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