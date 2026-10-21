Технология распознавания лиц на футбольном матче в Лондоне: безопасность превыше всего

Специализированные фургоны с системой распознавания лиц будут размещены в районе стадиона для обеспечения безопасности на матче между лондонскими командами.

Запланированная на 24 октября футбольная встреча между лондонскими командами будет сопровождаться использованием технологии распознавания лиц, как сообщают полицейские источники. Эта мера становится стандартной для матчей с высоким уровнем безопасности.



Ожидается, что в районе стадиона Стэмфорд Бридж будут размещены два специализированных фургона с этой системой. Они будут работать в определенное время перед началом игры в районах Эрлс Корт и Уэст-Бромптон.



Основной целью проверки являются болельщики обеих команд, которым запрещено посещать футбольные матчи, а также лица, подозреваемые в совершении серьезных преступлений, пропавшие без вести и те, на кого выданы судебные ордера.



Ранее было сообщено, что Премьер-лига финансирует пилотные проекты по использованию технологии распознавания лиц на футбольных матчах в Лондоне. По данным The Athletic, полиция получила от лиги 3,42 млн фунтов стерлингов на тестирование этой системы.



Кроме того, стало известно, что главный полузащитник Баварии пропустит игру против Арсенала из-за семейной трагедии.