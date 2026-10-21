Технология распознавания лиц на футбольном матче в Лондоне: безопасность превыше всего
Запланированная на 24 октября футбольная встреча между лондонскими командами будет сопровождаться использованием технологии распознавания лиц, как сообщают полицейские источники. Эта мера становится стандартной для матчей с высоким уровнем безопасности.
Ожидается, что в районе стадиона Стэмфорд Бридж будут размещены два специализированных фургона с этой системой. Они будут работать в определенное время перед началом игры в районах Эрлс Корт и Уэст-Бромптон.
Основной целью проверки являются болельщики обеих команд, которым запрещено посещать футбольные матчи, а также лица, подозреваемые в совершении серьезных преступлений, пропавшие без вести и те, на кого выданы судебные ордера.
Ранее было сообщено, что Премьер-лига финансирует пилотные проекты по использованию технологии распознавания лиц на футбольных матчах в Лондоне. По данным The Athletic, полиция получила от лиги 3,42 млн фунтов стерлингов на тестирование этой системы.
Кроме того, стало известно, что главный полузащитник Баварии пропустит игру против Арсенала из-за семейной трагедии.