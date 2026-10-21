Семейная трагедия вынуждает Киммиха пропустить матч Бавария - Арсенал

Читайте также: Гарри Кейн продлит контракт с Баварией до 2030 года

Полузащитник Баварии из Мюнхена Йозуа Киммих пропустит предстоящую домашнюю игру против Арсенала в рамках третьего раунда Лиги чемпионов.



Бавария сообщила, что 31-летний игрок не будет участвовать в ближайшем матче из-за семейного несчастья. Клуб не раскрывал подробности, призывая уважать приватность и горе семьи Киммиха.



Однако, по информации издания Bild, отсутствие Киммиха связано со смертью его отца, Бертольда Киммиха, который скончался в возрасте 57 лет.

В заявлении клуба в социальных сетях говорится:

Сегодня Йозуа Киммих будет отсутствовать в заявке на матч против лондонского Арсенала в связи с трагической утратой, постигшей его ближайшее окружение.

Мы выступаем с этим заявлением от имени круга его семьи и просим уважать их частную жизнь и настигшее их горе. Также просим воздержаться от дальнейших расспросов и любого освещения этого вопроса в средствах массовой информации.

Весь коллектив клуба скорбит с Йозуа Киммихом, тем самым высказывая ему свою поддержку.