Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Семейная трагедия вынуждает Киммиха пропустить матч Бавария - Арсенал

Бавария подтвердила отсутствие Киммиха в матче против Арсенала из-за семейной трагедии.
Семейная трагедия вынуждает Киммиха пропустить матч Бавария - Арсенал
Йозуа Киммих / Getty Images

Читайте также: Гарри Кейн продлит контракт с Баварией до 2030 года

Полузащитник Баварии из Мюнхена Йозуа Киммих пропустит предстоящую домашнюю игру против Арсенала в рамках третьего раунда Лиги чемпионов.

Бавария сообщила, что 31-летний игрок не будет участвовать в ближайшем матче из-за семейного несчастья. Клуб не раскрывал подробности, призывая уважать приватность и горе семьи Киммиха.

Однако, по информации издания Bild, отсутствие Киммиха связано со смертью его отца, Бертольда Киммиха, который скончался в возрасте 57 лет.

В заявлении клуба в социальных сетях говорится:

Сегодня Йозуа Киммих будет отсутствовать в заявке на матч против лондонского Арсенала в связи с трагической утратой, постигшей его ближайшее окружение.

Мы выступаем с этим заявлением от имени круга его семьи и просим уважать их частную жизнь и настигшее их горе. Также просим воздержаться от дальнейших расспросов и любого освещения этого вопроса в средствах массовой информации.

Весь коллектив клуба скорбит с Йозуа Киммихом, тем самым высказывая ему свою поддержку.



Игра Бавария - Арсенал состоится на стадионе Альянц Арена в Мюнхене в среду, 21 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости