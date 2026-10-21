Семейная трагедия вынуждает Киммиха пропустить матч Бавария - Арсенал
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Полузащитник Баварии из Мюнхена Йозуа Киммих пропустит предстоящую домашнюю игру против Арсенала в рамках третьего раунда Лиги чемпионов.
Бавария сообщила, что 31-летний игрок не будет участвовать в ближайшем матче из-за семейного несчастья. Клуб не раскрывал подробности, призывая уважать приватность и горе семьи Киммиха.
Однако, по информации издания Bild, отсутствие Киммиха связано со смертью его отца, Бертольда Киммиха, который скончался в возрасте 57 лет.
В заявлении клуба в социальных сетях говорится:
Сегодня Йозуа Киммих будет отсутствовать в заявке на матч против лондонского Арсенала в связи с трагической утратой, постигшей его ближайшее окружение.
Мы выступаем с этим заявлением от имени круга его семьи и просим уважать их частную жизнь и настигшее их горе. Также просим воздержаться от дальнейших расспросов и любого освещения этого вопроса в средствах массовой информации.
Весь коллектив клуба скорбит с Йозуа Киммихом, тем самым высказывая ему свою поддержку.
Wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis befindet sich Joshua Kimmich heute nicht im Kader für das Spiel gegen Arsenal London. Im Namen der Familie bitten wir darum, ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen. In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich.— FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2026
Игра Бавария - Арсенал состоится на стадионе Альянц Арена в Мюнхене в среду, 21 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.