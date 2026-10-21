Ливерпуль обыгрывает Вильярреал в напряженном матче со счетом 4:3

Ливерпуль обыграл Вильярреал в напряженном матче со счетом 4:3, несмотря на раннее преимущество гостей.

В матче против хозяев испанская команда внесла элемент сюрприза, быстро вступив в игру. Гол Жоржа Микаутадзе на 4-й минуте и Серхи Кардоны на 29-й минуте обеспечили гостям преимущество.



Тем не менее, Ливерпуль смог восстановить равновесие до окончания первого тайма: Алексис Макаллистер сократил разрыв на 36-й минуте, а Рональд Араухо сравнял счет на 45+2-й минуте.



Во втором тайме Макаллистер забил еще один гол на 65-й минуте, а Флориан Вирц увеличил отрыв команды из Мерсисайда через три минуты.



Вильярреал, однако, продолжал борьбу: Тани Олувасейи забил на 87-й минуте, добавив интригу в матч, но гости не сумели изменить исход игры.



Финальный счет матча Ливерпуль против Вильярреала был 4:3.



Авторами голов стали: Микаутадзе, 4; Кардона, 29; Макаллистер, 36, 65; Араухо, 45+2; Вирц, 68; Олувасейи, 87.



В то же время, Забарный помог парижской команде победить Барселону в параллельном матче.