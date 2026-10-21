ПСЖ одерживает победу над Барселоной в напряженном матче, 4:2

ПСЖ одержал победу над Барселоной, забив четыре гола против двух, в напряженном матче на стадионе Парк де Пренс.

Игра на стадионе Парк де Пренс закончилась со счетом 4:2 в пользу домашней команды.



С начала матча ПСЖ активно наступал, создавая угрозу у ворот Барселоны. На 38-й минуте Дезире Дуэ открыл счет, успешно завершив индивидуальную атаку.



Во второй половине игры Барселона смогла восстановить равновесие: на 55-й минуте Хави Эспарт пробился в штрафную и точным ударом сравнял счет.



На 72-й минуте Лукас Эрнандес вернул лидерство парижанам, забив гол после углового. Однако через семь минут Ламин Ямаль вновь сравнял счет, мощно пробив в ближний угол после вторжения в штрафную.



Но последние минуты матча были за ПСЖ. На 81-й минуте Витинья поразил нижний угол ворот ударом из-за пределов штрафной, а на 86-й Фабиан Руис завершил быструю атаку хозяев, отправив мяч в пустые ворота после прострела Ашрафа Хакими.



Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на замену на 59-й минуте, заменив Маркиньоса.



ПСЖ - Барселона - 4:2



Голы: Дуэ, 38, Люка Эрнандес, 72, Витинья, 81, Фабиан Руис, 86 - Эспарт, 55, Ямаль, 79.



Отметим, что ранее Боруссия победила Сабах благодаря двум голам Гирасси.