Боруссия Дортмунд одерживает победу над Сабахом, Фенербахче и Славия завершают игру вничью

Боруссия одерживает победу над Сабахом со счетом 2:1, в то время как Фенербахче и Славия завершают матч вничью.

В рамках первых соревнований дня дортмундская Боруссия победила азербайджанский Сабах, в то время как Фенербахче и Славия из Праги завершили игру вничью.



Встреча, которая проходила в Баку, закончилась в пользу германской команды со счетом 2:1. Серу Гирасси забил первый гол на 10-й минуте, использовав ошибку вратаря соперника. Перед тайм-аутом хозяева сравняли счет благодаря усилиям Эйдена Маккарти, который успешно принял передачу от Тымотеуша Пухача.



Однако на 53-й минуте Гирасси забил второй гол, принеся Боруссии победу. Пас на нападающего сделал Джоуи Верман.



В Стамбуле Фенербахче быстро забил два гола, но не смог удержать лидерство. Славия сумела восстановить баланс и завершила матч вничью - 2:2.



Чемпионат Лиги. Общий этап. 3-й тур, 20 октября



Сабах - Боруссия Дортмунд - 1:2 (1:1)



Голы: Гирасси, 10, 53 - Маккарти, 39.



Фенербахче - Славия Прага - 2:2



Среди наиболее инспирируемых матчей 20 октября - встреча ПСЖ и Барселоны, а также игры между Ливерпулем и Вильярреалом, Манчестер Сити и АЕК, а также Наполи и Буде-Глимт.