Забарный взламывает Страсбур: ПСЖ восстанавливает доминирование в Лиге 1

Забарный помогает ПСЖ одержать победу, в то время как Месси и Роналду готовятся к борьбе за Золотой мяч.

В последней игре французской лиги Забарный забил гол в ворота Страсбура.



ПСЖ одержал победу со счетом 3:1, воспрянув духом после того, как они уступали до 77-й минуты. Для украинского футболиста это стало четвертым выходом на поле за ПСЖ в текущем сезоне во всех турнирах.



ПСЖ и Барселона оба имеют в своем активе шесть очков после двух туров Лиги чемпионов. Оба клуба идут к следующему прямому противостоянию с равными показателями.



Тем временем, Месси и Роналду будут бороться за звание лучшего обладателя Золотого мяча в истории.