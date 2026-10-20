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Забарный взламывает Страсбур: ПСЖ восстанавливает доминирование в Лиге 1

Забарный помогает ПСЖ одержать победу, в то время как Месси и Роналду готовятся к борьбе за Золотой мяч.
Забарный взламывает Страсбур: ПСЖ восстанавливает доминирование в Лиге 1
Илья Забарный / Getty Images

В последней игре французской лиги Забарный забил гол в ворота Страсбура.

ПСЖ одержал победу со счетом 3:1, воспрянув духом после того, как они уступали до 77-й минуты. Для украинского футболиста это стало четвертым выходом на поле за ПСЖ в текущем сезоне во всех турнирах.

ПСЖ и Барселона оба имеют в своем активе шесть очков после двух туров Лиги чемпионов. Оба клуба идут к следующему прямому противостоянию с равными показателями.

Тем временем, Месси и Роналду будут бороться за звание лучшего обладателя Золотого мяча в истории.

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