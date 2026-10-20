Сеск Фабрегас: Матч с Манчестер Юнайтед - сбывшаяся мечта для Комо

Комо готовится к встрече с Манчестер Юнайтед, но сохраняет фокус на национальном чемпионате, заявил Фабрегас.

Главный наставник футбольного клуба Комо Сеск Фабрегас выразил свои ожидания от предстоящего матча Лиги чемпионов.



В среду итальянский клуб на своем домашнем стадионе будет принимать Манчестер Юнайтед.



Фабрегас подчеркнул значимость этого матча для Комо, но также указал на то, что команда будет продолжать сосредотачиваться на национальном чемпионате.



"Это отличная команда. Всего три года назад, когда мы выступали в Серии B, было невозможно даже представить, что Манчестер Юнайтед может приехать на наш стадион Синигалья, но в среду именно это и произойдет. Для нас это воплощение мечты. Мы постараемся воспользоваться своим шансом.

Готовиться к таким замечательным матчам - это здорово, но мы ни на минуту не должны забывать, что Серия А для нас - это самое главное.

Каждый день - важный шаг в нашем развитии. Мы новый клуб. Не в том смысле, что у нас нет истории, а потому, что три года назад мы начали все с нуля.

Поэтому нам нужно очень осмотрительно подходить к решению самых разных задач", - заявил Фабрегас.



Ранее сообщалось, что Тоттенхэм одержал свою первую победу в сезоне, обыграв Ковентри со счетом 3:1 в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги.