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Галатасарай требует усиления безопасности на матче ЛЧ из-за протестов во Франции

Турецкий Галатасарай обеспокоен протестами во Франции перед матчем Лиги чемпионов против Лилля.
Галатасарай требует усиления безопасности на матче ЛЧ из-за протестов во Франции
Виктор Осимхен / Getty Images

Как сообщает Fanatik, Галатасарай беспокоится о своем предстоящем визите во Францию для участия в матче Лиги чемпионов.

Турецкая футбольная команда должна сыграть против Лилля, однако текущие протесты во Франции вызывают тревогу.

Галатасарай обратился к УЕФА с просьбой усилить меры безопасности, так как вариант переноса игры на другую площадку не рассматривается.

Следует отметить, что во Франции также запланирован матч Барселоны. Предполагается, что и на этой игре будут приняты дополнительные меры безопасности.

На данный момент окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Галатасарай поддерживает связь с Министерством иностранных дел Турции и французским посольством.

Напомним, магазин французского Марселя ограбили во время массовых беспорядков.

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