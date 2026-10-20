Галатасарай требует усиления безопасности на матче ЛЧ из-за протестов во Франции

Турецкий Галатасарай обеспокоен протестами во Франции перед матчем Лиги чемпионов против Лилля.

Как сообщает Fanatik, Галатасарай беспокоится о своем предстоящем визите во Францию для участия в матче Лиги чемпионов.



Турецкая футбольная команда должна сыграть против Лилля, однако текущие протесты во Франции вызывают тревогу.



Галатасарай обратился к УЕФА с просьбой усилить меры безопасности, так как вариант переноса игры на другую площадку не рассматривается.



Следует отметить, что во Франции также запланирован матч Барселоны. Предполагается, что и на этой игре будут приняты дополнительные меры безопасности.



На данный момент окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Галатасарай поддерживает связь с Министерством иностранных дел Турции и французским посольством.



Напомним, магазин французского Марселя ограбили во время массовых беспорядков.