УЕФА назначил судей на матч Лиги чемпионов Интер против Шахтера

Немецкий арбитр Харм Осмерс возглавит судейскую бригаду в матче Интер против Шахтера в Лиге чемпионов.

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УЕФА назначил судейскую бригаду для ближайшего матча Лиги чемпионов, в котором сойдутся Интер и Шахтер.



Как сообщается на официальной интернет-странице Европейского футбольного союза, матч будет судить немецкий арбитр Харм Осмерс, 41 год. Его помощниками на линиях станут его соотечественники Кристиан Гительман и Кристиан Дитц, а роль четвертого судьи исполнит Флориан Экснер.



За работу системы VAR будут отвечать Роберт Шредер и его ассистент Беньямин Бранд.

UEFA.COM

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В прошлом Осмерс однажды встречался с украинскими командами на международной арене. Это произошло в декабре 2024 года, когда он судил матч Лиги Европы между Реал Сосьедадом и Динамо, в котором киевская команда уступила со счетом 0:3.Матч Интер - Шахтер пройдет в среду, 21 октября, на арене Сан Сиро в Милане. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.После двух туров Лиги чемпионов Шахтер имеет в своем активе четыре очка и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. Интер пока не смог выиграть ни одного матча и занимает 29-е место.