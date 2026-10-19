ПСЖ и Барселона: травмы перед матчем Лиги чемпионов
Травмы ключевых игроков ПСЖ и Барселоны перед матчем Лиги чемпионов.
В предверии намеченного матча Лиги чемпионов между ПСЖ и Барселоной, обе команды столкнулись с трудностями в своих составах.
Матч между командами ожидается во вторник, 20 октября.
ПСЖ подтвердил, что Нуну Мендеш не сможет участвовать в игре из-за повреждения бедра, что вынудит его пропустить несколько ближайших недель.
В то же время, Барселона также испытывает проблемы в обороне.
Каталонский клуб сообщил, что Эрик Гарсия и Жюль Кунде не смогут играть в предстоящем матче. Гарсия выбыл на месяц из-за мышечной травмы, в то время как участие Кунде в игре под вопросом из-за травмы голени.
Ранее было также упомянуто, что вингер Тоттенхэма готов вернуться на поле после почти двухлетнего отсутствия.
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