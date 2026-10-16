Шахтер в десятке лидеров Лиги чемпионов по победам после уступки

Шахтер одержал 11-ю победу в Лиге чемпионов после уступки в счете, обогнав Челси и Галатасарай и заняв 10-е место в рейтинге.

Донецкий футбольный клуб Шахтер пробился в десятку команд с наибольшим количеством побед, достигнутых после того, как они уступали по счету, в истории Лиги чемпионов. Этот успех был обеспечен благодаря их триумфу над греческим АЕК.



Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу Шахтера, хотя в процессе матча команда под руководством Арды Турана была в уступке. Это стало 11-й победой Шахтера в истории соревнований в современном формате, начиная с 1992 года, когда они уступали по счету.



По данным статистического ресурса Squawka, Шахтер занимает десятую строчку в рейтинге, наравне с Челси и Галатасараем, у каждого из которых также 11 побед после уступки.



Во главе списка находится мадридский Реал с 38 победами после уступки по счету. Барселона занимает вторую позицию с 34 победами, а Манчестер Сити замыкает тройку лидеров с 27 победами.



Отметим, что Интер лишился Павара перед матчем с Шахтером.