Защитник Интера Павар травмирован: пропустит ли матч Лиги чемпионов?

Павар может пропустить матч Лиги чемпионов из-за травмы бедра.

Защитник итальянского футбольного клуба Интер Бенжамен Павар получил травму - повреждение мышцы правого бедра, как сообщает официальный сайт команды.



Французский футболист, 30 лет, прошел медицинскую диагностику в клинике Humanitas в Роццано в пятницу утром, 16 октября. В ходе обследования было выявлено повреждение приводящей мышцы его правого бедра.



Интер еще не объявил, сколько времени потребуется для восстановления Павара. Согласно информации итальянских СМИ, футболисту может понадобиться примерно три недели для возвращения на поле.



Если эти прогнозы подтвердятся, Павар, вероятно, пропустит матч Лиги чемпионов против Шахтера из Донецка, который запланирован на 21 октября.



Стоит отметить, что ранее Интер также потерял своего капитана Лаутаро Мартинеса, который получил травму накануне.