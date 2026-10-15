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Брадли Баркола - лучший футболист недели по версии УЕФА: хет-трик в ворота ЛАСКа

Брадли Баркола из Ливерпуля становится лучшим игроком недели по версии УЕФА, благодаря своему хет-трику в матче против ЛАСКа.
Брадли Баркола - лучший футболист недели по версии УЕФА: хет-трик в ворота ЛАСКа
Брадли Баркола / Getty Images

После завершения второго тура групповой стадии Лиги чемпионов-2026/27 УЕФА назвала лучшего футболиста недели.

Как сообщается на официальной интернет-площадке Европейского футбольного союза, лучшим игроком недели признан крайний полузащитник Ливерпуля Брадли Баркола.

24-летний игрок забил три мяча в игре против австрийского ЛАСКа, внеся значительный вклад в уверенную победу своей команды со счетом 6:3. Это стали первыми мячами француза за Ливерпуль после его перехода из ПСЖ.

В голосовании Баркола опередил нападающего Брюгге Николо Тресольди, который забил три мяча в игре против Интера (4:3), форварда Баварии Гарри Кейна, забившего два мяча против Викинга (3:3), и полузащитника Барселоны Ламина Ямаля, сделавшего два ассиста в игре против Галатасарая (4:1).

1-е место: Брадли Баркола
2-е место: Николо Тресольди
3-е место: Гарри Кейн
4-е место: Ламин Ямаль

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