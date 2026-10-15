Брадли Баркола - лучший футболист недели по версии УЕФА: хет-трик в ворота ЛАСКа

Брадли Баркола из Ливерпуля становится лучшим игроком недели по версии УЕФА, благодаря своему хет-трику в матче против ЛАСКа.

После завершения второго тура групповой стадии Лиги чемпионов-2026/27 УЕФА назвала лучшего футболиста недели.



Как сообщается на официальной интернет-площадке Европейского футбольного союза, лучшим игроком недели признан крайний полузащитник Ливерпуля Брадли Баркола.



24-летний игрок забил три мяча в игре против австрийского ЛАСКа, внеся значительный вклад в уверенную победу своей команды со счетом 6:3. Это стали первыми мячами француза за Ливерпуль после его перехода из ПСЖ.



В голосовании Баркола опередил нападающего Брюгге Николо Тресольди, который забил три мяча в игре против Интера (4:3), форварда Баварии Гарри Кейна, забившего два мяча против Викинга (3:3), и полузащитника Барселоны Ламина Ямаля, сделавшего два ассиста в игре против Галатасарая (4:1).



1-е место: Брадли Баркола

2-е место: Николо Тресольди

3-е место: Гарри Кейн

4-е место: Ламин Ямаль





1st: Bradley Barcola 2nd: Nicolò Tresoldi 3rd: Harry Kane 4th: Lamine Yamal Hat-trick hero Barcola claims Player of the Week! 🤠 @PlayStationEU | #UCLPOTW https://t.co/FQow4XeF6M — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 15, 2026