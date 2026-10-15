Звезда Интера Мартинес получил травму: сроки возвращения на поле под вопросом

Растяжение мышц может вынудить аргентинского футболиста Мартинеса пропустить несколько ближайших матчей Интера, включая игру с Шахтером в Лиге чемпионов.

Футболист из Аргентины прошел медицинское обследование в медицинском центре Humanitas в Роццано 15 октября. В ходе проверки у него было выявлено растяжение мышц на задней части левого бедра.



Официальные сроки возвращения Мартинеса на поле пока не объявлены. Однако, предположительно, он пропустит несколько ближайших матчей Интера, включая встречу с Шахтером из Донецка в рамках Лиги чемпионов.



Вопрос участия капитана миланского клуба в предстоящих матчах все еще не решен. Время его возвращения на игровое поле будет зависеть от скорости восстановления.



В текущем сезоне Мартинес является ключевым игроком Интера и ведущим в атакующей формации команды.



Напомним, что главный герой победы Шахтера над АЕКом поделился своими карьерными планами.