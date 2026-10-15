Мендоса: Гол в ворота АЕК - лишь начало моего пути в Шахтере

Мендоса забил гол на 86-й минуте, укрепив позиции Шахтера и выразил намерение продолжать улучшать свою игру.

Мендоса вошел в игру на 63-й минуте и уже на 86-й минуте оформил гол, укрепив позиции донецкой команды. Изначально занимая позицию на левом фланге, венесуэлец переключился в центр и сильным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.



После игры футболист высказал удовлетворение своим текущим статусом, но подчеркнул, что не планирует останавливаться на достигнутом.



"Хочу поблагодарить свою семью и людей, благодаря которым я оказался здесь - в клубе и команде, которые дали мне эту возможность. Я очень доволен всем, что сейчас происходит в моей жизни, как в личном плане, так и в контексте команды. Не хочу, чтобы это было моим пределом, - я продолжу стремиться к большему", - заявил Мендоса, цитата которого приводится пресс-службой УЕФА.



Футболист также отметил, что матч был непростым. По его словам, главный тренер Арда Туран настаивал на том, чтобы команда усилила оборону и была более сфокусированной в центре поля.



"А потом случился гол Тобиаса - это стало для нас облегчением", - отметил Мендоса.



Он посвятил победу болельщикам, приехавшим поддержать команду из разных уголков Украины и мира.



"Это очень много значит для всех нас - для команды и для меня лично, а также для всех людей, которые приехали поддержать команду. Эта победа - и для них тоже. Мы очень рады этому важному шагу, который сделали как команда", - добавил футболист.



Победа над АЕК стала для Шахтера первой в текущем сезоне Лиги чемпионов. В первом туре донецкий клуб сыграл вничью с ПСВ - 1:1.