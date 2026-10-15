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Спорный момент матча: Фернандес сбивает арбитра, но остается на поле

Фернандес сбивает арбитра во время матча, но не получает карточку: болельщики возмущены.
Спорный момент матча: Фернандес сбивает арбитра, но остается на поле
Инцидент во время матча / Getty Images

Во время матча, на 74-й минуте, произошел инцидент, когда Манчестер Сити уступал со счетом 4:2. Фернандес, двигаясь быстро к мячу перед штрафной, столкнулся с Яблонским. Полузащитник сбил арбитра, толкнув его в спину, что привело к тому, что тот упал на газон.

Судья быстро поднялся и позволил продолжить игру. Фернандес не получил ни желтую, ни красную карточку.



Этот момент вызвал широкие дискуссии среди болельщиков в социальных сетях, многие из которых утверждают, что футболиста следовало бы удалить с поля.

Матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов прошел 14 октября и завершился победой ПСЖ со счетом 4:2.

Стоит отметить, что Шахтер зарегистрировал свою первую победу в Лиге чемпионов.

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