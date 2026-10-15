Спорный момент матча: Фернандес сбивает арбитра, но остается на поле
Фернандес сбивает арбитра во время матча, но не получает карточку: болельщики возмущены.
Во время матча, на 74-й минуте, произошел инцидент, когда Манчестер Сити уступал со счетом 4:2. Фернандес, двигаясь быстро к мячу перед штрафной, столкнулся с Яблонским. Полузащитник сбил арбитра, толкнув его в спину, что привело к тому, что тот упал на газон.
Судья быстро поднялся и позволил продолжить игру. Фернандес не получил ни желтую, ни красную карточку.
Enzo Fernández 😂 https://t.co/7LAp7t13Bw— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) October 14, 2026
Этот момент вызвал широкие дискуссии среди болельщиков в социальных сетях, многие из которых утверждают, что футболиста следовало бы удалить с поля.
Матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов прошел 14 октября и завершился победой ПСЖ со счетом 4:2.
Стоит отметить, что Шахтер зарегистрировал свою первую победу в Лиге чемпионов.
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