Спорный момент матча: Фернандес сбивает арбитра, но остается на поле

Фернандес сбивает арбитра во время матча, но не получает карточку: болельщики возмущены.

Во время матча, на 74-й минуте, произошел инцидент, когда Манчестер Сити уступал со счетом 4:2. Фернандес, двигаясь быстро к мячу перед штрафной, столкнулся с Яблонским. Полузащитник сбил арбитра, толкнув его в спину, что привело к тому, что тот упал на газон.



Судья быстро поднялся и позволил продолжить игру. Фернандес не получил ни желтую, ни красную карточку.

Enzo Fernández 😂 https://t.co/7LAp7t13Bw — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) October 14, 2026

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