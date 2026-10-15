Шахтер обыгрывает АЕК в Лиге чемпионов: победа с третьим голом в концовке

Шахтер одержал победу над АЕКом в матче Лиги чемпионов, забив три гола и демонстрируя превосходство на поле.

В среду, 14 октября, на стадионе Стэмфорд Бридж в рамках второго тура Лиги чемпионов прошел поединок между футбольными клубами Шахтер и АЕК.



Игра началась с активного нападения греческой команды, которая сразу же нанесла удар по воротам Ризныка. В течение следующих 20 минут команды боролись за контроль над игровым полем.



Первым удалось преодолеть оборону АЕКу, и Майер открыл счет. Однако вскоре Шахтер получил шанс на пенальти, который успешно реализовал Педриньо, сравняв счет.



Счет не менялся до 80-й минуты. За это время команды обменялись несколькими атаками, но в общем и целом игра была равной.



В конечном итоге Винисиус вывел Шахтер вперед ударом с острого угла, после чего "горняки" забили третий гол, усугубив положение деморализованного соперника.



Статистика матча Шахтер - АЕК во втором туре Лиги чемпионов:



Шахтер - АЕК - 3:1

Голы: Педриньо (пенальти), 34, Винисиус, 80, Мендоса, 86



Ожидаемые голы (xG): 1.37 - 1.10

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 12 - 13

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 5 - 2

Фолы: 16 - 17



Составы команд:



Шахтер: Ризнык - Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Педриньо (Изаки, 63), Очеретько, Марлон Гомес (Назарина, 81) - Алисон (Ферейра, 87), Элиас (Мейреллиш, 87), Невертон (Мендоса, 63).



АЕК: Бриньоли - Рота, Мукуди, Релваш, Пило - Майер (Жуан Мариу, 71), Марин (Зубков, 83), Виталиш (Кайринен, 78), Койта - Йович (Варга, 79), Зини (Гачинович, 71).