В упорной борьбе Ливерпуль обыграл ЛАСК, забив шесть голов против трех, в рамках второго тура Лиги чемпионов.

В среду, 14 октября, Ливерпуль встретился с ЛАСКом на его домашнем поле в рамках второго тура Лиги чемпионов.



Мерсисайдская команда сразу же начала атаковать, и уже на 22-й минуте Араухо открыл счет. Вскоре Баркола забил свой дебютный гол за Ливерпуль, а затем добавил еще один до окончания первого тайма. Однако настоящая битва развернулась во втором тайме.



Во второй половине матча ЛАСК вышел на поле более сосредоточенным, несмотря на то, что сразу пропустил четвертый гол от Фримпонга. В итоге австрийская команда сумела найти баланс в игре.



Это быстро принесло свои плоды. Любичич забил один гол, но затем Баркола, забив свой третий гол, и Кумас увеличили отрыв в счете. ЛАСК продолжал наступление, и Флеккер забил два гола, а бывший игрок Кривбасса Иван Дибанго сделал хет-трик ассистов.



Статистические данные матча ЛАСК против Ливерпуля во втором туре Лиги чемпионов



ЛАСК - Ливерпуль - 3:6

Голы: Любичич, 63, Флеккер, 74, 77 - Араухо, 22, Баркола, 24, 37, 66, Фримпонг, 51, Кумас, 72



Ожидаемые голы (xG): 2.02 - 3.34

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 12 - 26

Удары в створ: 4 - 9

Угловые: 3 - 11

Фолы: 7 - 4