Шахтер U19 не смог противостоять АЕКу U19: второе поражение в юношеской Лиге чемпионов
Шахтер потерпел второе поражение в юношеской Лиге чемпионов, уступив АЕКу со счетом 1:2.
В среду, 14 октября, в рамках юношеской Лиги чемпионов прошел матч между юниорскими командами Шахтера и АЕКа.
Греческая команда открыла счет уже на начальном этапе игры после углового. Шахтер сумел ответить на это только во второй половине игры.
Однако к тому моменту АЕК уже уверенно лидировал со счетом 2:0, и "горнякам" не удалось изменить ситуацию в свою пользу.
Это стало вторым последовательным поражением для донецкого клуба, который сейчас занимает 33-е место без набранных очков.
Юношеская лига УЕФА. Второй тур
Встреча Шахтера U19 и АЕКа U19 завершилась со счетом 1:2
Авторами голов стали: Тютюнов (66 минута) от Шахтера, Филиппиадис (19 минута) и Аргириу (52 минута) от АЕКа.
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