Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Шахтер U19 не смог противостоять АЕКу U19: второе поражение в юношеской Лиге чемпионов

Шахтер потерпел второе поражение в юношеской Лиге чемпионов, уступив АЕКу со счетом 1:2.
Шахтер U19 не смог противостоять АЕКу U19: второе поражение в юношеской Лиге чемпионов
Шахтер - АЕК / shakhtar.com

В среду, 14 октября, в рамках юношеской Лиги чемпионов прошел матч между юниорскими командами Шахтера и АЕКа.

Греческая команда открыла счет уже на начальном этапе игры после углового. Шахтер сумел ответить на это только во второй половине игры.

Однако к тому моменту АЕК уже уверенно лидировал со счетом 2:0, и "горнякам" не удалось изменить ситуацию в свою пользу.

Это стало вторым последовательным поражением для донецкого клуба, который сейчас занимает 33-е место без набранных очков.

Юношеская лига УЕФА. Второй тур

Встреча Шахтера U19 и АЕКа U19 завершилась со счетом 1:2
Авторами голов стали: Тютюнов (66 минута) от Шахтера, Филиппиадис (19 минута) и Аргириу (52 минута) от АЕКа.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости