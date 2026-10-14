Шахтер U19 не смог противостоять АЕКу U19: второе поражение в юношеской Лиге чемпионов

Шахтер потерпел второе поражение в юношеской Лиге чемпионов, уступив АЕКу со счетом 1:2.

В среду, 14 октября, в рамках юношеской Лиги чемпионов прошел матч между юниорскими командами Шахтера и АЕКа.



Греческая команда открыла счет уже на начальном этапе игры после углового. Шахтер сумел ответить на это только во второй половине игры.



Однако к тому моменту АЕК уже уверенно лидировал со счетом 2:0, и "горнякам" не удалось изменить ситуацию в свою пользу.



Это стало вторым последовательным поражением для донецкого клуба, который сейчас занимает 33-е место без набранных очков.



Юношеская лига УЕФА. Второй тур



Встреча Шахтера U19 и АЕКа U19 завершилась со счетом 1:2

Авторами голов стали: Тютюнов (66 минута) от Шахтера, Филиппиадис (19 минута) и Аргириу (52 минута) от АЕКа.