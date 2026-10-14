Энрике защищает Манчестер Сити перед матчем ЛЧ, несмотря на скандал с финансами

Энрике выразил уважение к игре Манчестер Сити, несмотря на обвинения в нарушении финансовых правил Премьер-лиги.

Испанский тренер Луис Энрике высказался о ситуации с нарушением финансовых правил Английской Премьер-лиги, которое связано с Манчестер Сити, накануне предстоящего матча в Лиге чемпионов. Он подчеркнул, что достижения команды на футбольном поле заслуживают уважения.



"Если говорить только о футболе и о том, что я видел на поле, Манчестер Сити заслужил эти трофеи. Мне нравится, как они играют в футбол. Надо дождаться окончательного решения, но я надеюсь, что им удастся избежать такого наказания", - цитирует Энрике Reuters.



В среду, 14 октября, Манчестер Сити сразится с ПСЖ на Этихад Стадиуме в рамках Лиги чемпионов.



Отметим, что 29 сентября Премьер-лига заявила о том, что Манчестер Сити был обнаружен виновным в серьезных финансовых нарушениях. По результатам расследования, клуб использовал недействительные коммерческие контракты для увеличения доходов и сокращения расходов на сумму более 900 миллионов фунтов стерлингов.



В течение всего процесса Сити отвергал обвинения и обжаловал решение. Возможные санкции включают в себя штраф, снятие очков, исключение из Премьер-лиги и лишение завоеванных титулов.



Окончательное решение по этому делу пока не принято.