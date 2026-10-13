Голкипер Вилльяреала Петер Гулачи пропустит матч против Наполи после ограбления его дома

Вилльяреал дает отпуск Гулачи после ограбления его дома, Жуниор Рейс заменит его в матче против Наполи.

Петер Гулачи, голкипер футбольного клуба Вилльяреал, не сможет выйти на поле в предстоящем матче против Наполи, как сообщает COPE.



13 октября в ранние часы утра дом 36-летнего вратаря из Венгрии был ограблен группой вооруженных преступников. Во время инцидента Гулачи и его семья находились в доме.



Несмотря на то, что грабители не нанесли вреда семье Гулачи, они украли ценные предметы из его дома.



Клуб принял решение дать Гулачи небольшой отпуск, чтобы он мог провести время со своей семьей. В связи с этим в матче против Наполи на поле выйдет 25-летний Жуниор Рейс.



В этом сезоне Гулачи участвовал в пяти матчах, пропустив восемь голов.



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