Дебютный успех Сабаха в Лиге чемпионов: победа над Славией 2:0
Во вторник, 13 октября, азербайджанский футбольный клуб Сабах принял на своем стадионе команду Славия.
Стоит отметить, что для Сабаха это дебютное участие в Лиге чемпионов в истории клуба.
В первом туре Сабах уступил Манчестер Юнайтед, но уже во втором туре команда смогла одержать свою первую победу в европейских кубках.
С началом второго тайма Перрис открыл счет, а ближе к финальному свистку Микельс усилил преимущество своей команды, забив второй гол.
Статистические показатели матча Сабах против Славии в рамках второго тура Лиги чемпионов:
Сабах против Славии: 2:0
Забитые голы: Перрис (49 минута), Микельс (88 минута)
Ожидаемые голы (xG): 1.47 против 2.04
Владение мячом: 45% против 55%
Удары: 13 против 18
Удары в створ: 6 против 8
Угловые: 3 против 6
Фолы: 15 против 14