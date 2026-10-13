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Дебютный успех Сабаха в Лиге чемпионов: победа над Славией 2:0

Перрис и Микельс забивают, помогая Сабаху одержать историческую победу над Славией в Лиге чемпионов.
Дебютный успех Сабаха в Лиге чемпионов: победа над Славией 2:0
Сабах / Getty Images

Во вторник, 13 октября, азербайджанский футбольный клуб Сабах принял на своем стадионе команду Славия.

Стоит отметить, что для Сабаха это дебютное участие в Лиге чемпионов в истории клуба.

В первом туре Сабах уступил Манчестер Юнайтед, но уже во втором туре команда смогла одержать свою первую победу в европейских кубках.

С началом второго тайма Перрис открыл счет, а ближе к финальному свистку Микельс усилил преимущество своей команды, забив второй гол.

Статистические показатели матча Сабах против Славии в рамках второго тура Лиги чемпионов:

Сабах против Славии: 2:0
Забитые голы: Перрис (49 минута), Микельс (88 минута)

Ожидаемые голы (xG): 1.47 против 2.04
Владение мячом: 45% против 55%
Удары: 13 против 18
Удары в створ: 6 против 8
Угловые: 3 против 6
Фолы: 15 против 14

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