Дебютный успех Сабаха в Лиге чемпионов: победа над Славией 2:0

Перрис и Микельс забивают, помогая Сабаху одержать историческую победу над Славией в Лиге чемпионов.

Во вторник, 13 октября, азербайджанский футбольный клуб Сабах принял на своем стадионе команду Славия.



Стоит отметить, что для Сабаха это дебютное участие в Лиге чемпионов в истории клуба.



В первом туре Сабах уступил Манчестер Юнайтед, но уже во втором туре команда смогла одержать свою первую победу в европейских кубках.



С началом второго тайма Перрис открыл счет, а ближе к финальному свистку Микельс усилил преимущество своей команды, забив второй гол.



Статистические показатели матча Сабах против Славии в рамках второго тура Лиги чемпионов:



Сабах против Славии: 2:0

Забитые голы: Перрис (49 минута), Микельс (88 минута)



Ожидаемые голы (xG): 1.47 против 2.04

Владение мячом: 45% против 55%

Удары: 13 против 18

Удары в створ: 6 против 8

Угловые: 3 против 6

Фолы: 15 против 14