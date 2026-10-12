Роналду приближается к цели: забил 981-й гол в карьере в матче азиатской Лиги чемпионов
Роналду забивает свой 981-й гол, приближаясь к своему целевому показателю в матче Ан-Насра против Нефтчи.
Португальский форвард сократил разрыв до своего целевого показателя до 19 голов, отметившись голом в матче Ан-Насра против Нефтчи в рамках азиатской Лиги чемпионов.
41-летний атакующий игрок забил мяч на 42-й минуте встречи.
Этот мяч стал 981-м в его профессиональной карьере.
🚨 Cristiano Ronaldo scores for two. 🇸🇦 Al-Nassr 2-0 Neftchi 🇰🇬 https://t.co/nLeIipGnPK— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 12, 2026
Роналду выступает за саудовский Ан-Наср, в который он перебрался в конце 2022 года после ухода из Манчестер Юнайтед.
Следует упомянуть, что второй тур азиатской Лиги чемпионов начался с задержкой из-за проблем с безопасностью, вызванных сообщениями об атаках хуситов. После первого тайма Ан-Наср вел со счетом 2:0.
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