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Роналду приближается к цели: забил 981-й гол в карьере в матче азиатской Лиги чемпионов

Роналду забивает свой 981-й гол, приближаясь к своему целевому показателю в матче Ан-Насра против Нефтчи.
Роналду приближается к цели: забил 981-й гол в карьере в матче азиатской Лиги чемпионов
Криштиану Роналду / Getty Images

Португальский форвард сократил разрыв до своего целевого показателя до 19 голов, отметившись голом в матче Ан-Насра против Нефтчи в рамках азиатской Лиги чемпионов.

41-летний атакующий игрок забил мяч на 42-й минуте встречи.

Этот мяч стал 981-м в его профессиональной карьере.



Роналду выступает за саудовский Ан-Наср, в который он перебрался в конце 2022 года после ухода из Манчестер Юнайтед.

Следует упомянуть, что второй тур азиатской Лиги чемпионов начался с задержкой из-за проблем с безопасностью, вызванных сообщениями об атаках хуситов. После первого тайма Ан-Наср вел со счетом 2:0.

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