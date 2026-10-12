Двойной удар по команде: Инкапье и Субименди травмированы на тренировке

Травмы Инкапье и Субименди произошли во время дополнительной тренировки, организованной для поддержания их игровой формы.

В субботу, 10 октября, футболисты Пьеро Инкапье и Мартин Субименди получили травмы. Это случилось во время дополнительного тренировочного занятия, организованного для игроков, которые не провели достаточно времени на поле в матче против Лидса.

Испанский тренер заявил:

За семь лет, что я здесь, это впервые произошло нечто подобное. А ведь это могло произойти на тренировке и на следующий день. Но это произошло именно сейчас. Надеюсь, однако, что это больше не повторится. Что уж тут поделаешь...

Он подчеркнул, что такие тренировки необходимы для поддержания формы резервных игроков и их готовности к игре в любой момент.

Артета пояснил:

Когда они не тренируются, то травм, соответственно, у них нет. А стоит только попросить их таких выйти играть - и им уже не хватает игрового ритма, и они уже никак не способны повлиять на происходящее на поле во время матча.

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