Двойной удар по команде: Инкапье и Субименди травмированы на тренировке
Травмы Инкапье и Субименди произошли во время дополнительной тренировки, организованной для поддержания их игровой формы.
В субботу, 10 октября, футболисты Пьеро Инкапье и Мартин Субименди получили травмы. Это случилось во время дополнительного тренировочного занятия, организованного для игроков, которые не провели достаточно времени на поле в матче против Лидса.
Испанский тренер заявил:
За семь лет, что я здесь, это впервые произошло нечто подобное. А ведь это могло произойти на тренировке и на следующий день. Но это произошло именно сейчас. Надеюсь, однако, что это больше не повторится. Что уж тут поделаешь...
Он подчеркнул, что такие тренировки необходимы для поддержания формы резервных игроков и их готовности к игре в любой момент.
Артета пояснил:
Когда они не тренируются, то травм, соответственно, у них нет. А стоит только попросить их таких выйти играть - и им уже не хватает игрового ритма, и они уже никак не способны повлиять на происходящее на поле во время матча.
Тренер также отметил, что травма Инкапье, по всей видимости, более серьезная. Точные сроки его восстановления станут известны после проведения дополнительных медицинских обследований.
Помимо этого, стало известно, что Реал намерен продлить контракт с Куртуа.
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