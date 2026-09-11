Бош оценивает ничейный исход матча ПСВ против Шахтера как справедливый

Бош считает ничью с Шахтером справедливой, несмотря на сложности в игре.

Главный наставник футбольного клуба ПСВ Петер Бош выразил свои впечатления от игры против Шахтера в рамках Лиги чемпионов.



В первом раунде основного этапа соревнования оба клуба забили по одному голу, что привело к ничейному исходу матча со счетом 1:1.



"Я могу принять этот результат. Думаю, ничья была справедливой. Мы должны признать, что в первом тайме мы играли недостаточно хорошо. Силы обеих команд были примерно равны. Их вратарь хорошо помогал во владении, и они хорошо играли через треугольники.

Мы не позволили сопернику создать много моментов, но понимали, что если сделаем игру слишком открытой, то рискуем чем-то поплатиться. Кроме того, мы недостаточно задействовали в игре Рикардо Пепи.

Мы недостаточно хорошо контролировали мяч. Мы слишком легко теряли мяч. После перерыва мы действовали лучше, так что, наверное, можно сказать, что мы должны были победить, но, опять же, это справедливый результат", - приводит слова Боша официальный сайт УЕФА.



Стоит отметить, что главный тренер Шахтера Арда Туран также поделился своими мыслями о ничейном результате матча против ПСВ.