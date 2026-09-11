Шахтер обеспечил самый юный состав в первом туре Лиги чемпионов

Шахтер выставил самый молодой состав в первом туре Лиги чемпионов, средний возраст игроков составил 24 года.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер, играя в гостях против ПСВ (1:1), достиг впечатляющего результата. По информации Transfermarkt, стартовый состав "горняков" был самым юным среди всех команд, вышедших на поле в первом туре этого европейского турнира.



Средний возраст футболистов Шахтера, которые начали игру против ПСВ, был 24,0 года. За ними по этому показателю следовали основные составы Славии (24,4 года), Ланса (24,6), Фейенорда (24,8), Комо (25,3), Лейпцига (25,4), ЛАСК (25,6), Манчестер Сити (25,7), Порту (25,8) и Спортинга (25,8).



Тем не менее, в первом туре Лиги чемпионов самым возрастным составом на матч против Арсенала (0:1) стал Наполи - 29,2 года. После них идут Фенербахче (29,1), Бавария (29,0), АЕК (28,9) и Бетис (28,9).



Стоит отметить, что Туран выразил удовлетворение результатом матча с ПСВ, подчеркнув стойкость и уверенность своих игроков.