Туран: Ничья с ПСВ - хорошее начало на пути к мечте в Лиге чемпионов

Туран выразил удовлетворение результатом матча с ПСВ, подчеркнув стойкость и уверенность своих игроков.

Главный наставник футбольного клуба Шахтер Арда Туран поделился своими впечатлениями от матча первого тура главного этапа Лиги чемпионов против ПСВ.



Перед этим Шахтер провел встречу на выезде с командой из Нидерландов, которая завершилась ничьей со счетом 1:1.



"Если бы меня спросили перед матчем, я был бы доволен и одним очком. Но мы не празднуем. Мы просто рады, что это хороший старт на пути к воплощению нашей мечты в этом турнире.

Я сказал своим игрокам, что если мы будем играть как ПСВ, то не выиграем. Мы должны были играть в свой футбол. Я посоветовал им не располагаться в одну линию во время атаки, именно поэтому мы заняли диагональные позиции. Кроме того, при игре против такого прессинга, как у ПСВ, важно правильно ставить корпус.

Я горжусь своими игроками, и лично я многому научился в тактическом плане. Против ПСВ на этом стадионе невозможно провести 90 минут на высоком уровне. Но мои игроки держались стойко и уверенно", - цитирует Турана официальный сайт УЕФА.