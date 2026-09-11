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Бавария разгромила Буде-Глимт 5:0 в открытии основного этапа Лиги чемпионов

Бавария доминирует в матче с Буде-Глимт, завершая игру с пятиголевым преимуществом в открытии основного этапа Лиги чемпионов.
Бавария разгромила Буде-Глимт 5:0 в открытии основного этапа Лиги чемпионов
Бавария Мюнхен / Getty Images

В открытии основного этапа Лиги чемпионов Бавария разгромила Буде-Глимт на своей домашней арене Альянц Арена со счетом 5:0.

Джамал Мусиала открыл счет во втором тайме на 47-й минуте, получив передачу от Гарри Кейна. Не прошло и четверти часа, как Кейн сам забил гол на 61-й минуте, воспользовавшись ассистом Майкла Олисе.

На 77-й минуте Альфонсо Дэвис увеличил отрыв хозяев до трех голов. Затем Майкл Олисе дважды поразил ворота норвежцев: сначала на 83-й минуте после передачи от Леннарта Карла, а затем еще раз в компенсированное время.

Буде-Глимт остался в численном меньшинстве, когда Один Бйортуфт был отправлен с поля на 88-й минуте. В итоге, Бавария завершила матч с убедительной победой 5:0.

Лига чемпионов, 1-й тур основного этапа

Бавария - Буде-Глимт - 5:0

Голы:

  • 47' Джамал Мусиала - 1:0
  • 61' Гарри Кейн - 2:0
  • 77' Альфонсо Дэвис - 3:0
  • 83' Майкл Олисе - 4:0
  • 90+2' Майкл Олисе - 5:0

Удаление: 88' Один Бйортуфт (Буде-Глимт)

В других матчах Сабах уступил Манчестер Юнайтед, не сумев ни разу угрожать воротам соперника.

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