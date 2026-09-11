Манчестер Юнайтед доминирует над дебютантом ЛЧ Сабахом с разгромным счетом 4:0

Манчестер Юнайтед одержал уверенную победу над дебютантом Лиги чемпионов Сабахом, завершив матч со счетом 4:0.

В четверг, 10 сентября, на домашней арене Манчестер Юнайтед принимал дебютанта Лиги чемпионов - команду Сабах.



С начала встречи футболисты Манчестер Юнайтед активно наступали, доминируя на поле. К 27-й минуте Кунья открывает счет в матче.



К окончанию первого тайма МЮ еще дважды забивает в ворота Сабах, завершая первую половину игры со счетом 3:0 в свою пользу.



Во втором тайме команда Сабах не смогла противостоять игре манкунианцев. Тренер Каррик, в свою очередь, сделал несколько замен, включая выход на поле Маунта и нескольких молодых игроков.



В середине второго тайма Мартинес добавляет еще один гол, а команда Сабах так и не смогла забить ни одного гола.



Статистика матча 1-го тура Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Сабах:

Манчестер Юнайтед - Сабах 4:0

Голы: Кунья, 27, Фернандеш, 42, Шешко, 45, Мартинес, 68

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 21 - 11

Удары в створ: 10 - 0

Угловые: 7 - 2

Фолы: 12 - 13

Также ранее Шахтер и ПСВ завершили матч Лиги чемпионов вничью: 1:1.