Травма Димарко: Интер может остаться без ключевого игрока в матче против Реала

Интер может оставить Димарко в стороне от матча с Реалом из-за недавнего травмирования, несмотря на его важность для команды.

Футболист Интера Федерико Димарко, возможно, пропустит предстоящую игру против Реала, как сообщает спортивный корреспондент Джанлука Ди Марцио.



Во время матча третьего тура 28-летний игрок получил повреждение и был вынужден уйти с поля до конца игры.



Несмотря на то, что у Димарко было выявлено только небольшое растяжение, руководство команды не хочет рисковать его здоровьем, учитывая его важность для команды.



Следует отметить, что игра Интер против Реала запланирована на вторник. Шансы на то, что Димарко будет включен в основной состав, очень низки, но он может сопровождать команду в Испанию.



Также стало известно, что полузащитник Барселоны готовится к возвращению на игровое поле.