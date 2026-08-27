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Жеребьевка Лиги чемпионов: Шахтер встретится с Реалом и Интером

Шахтер в третьей корзине: команда сыграет восемь матчей против таких команд, как Реал Мадрид, Интер Милан и Спортинг Лиссабон.
Жеребьевка Лиги чемпионов: Шахтер встретится с Реалом и Интером
Шахтер узнал соперников в Лиге чемпионов / Getty Images

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27 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27, в которой приняли участие 36 команд, в том числе и донецкий Шахтер.

Шахтер, ставший чемпионом Украины и обладающий высоким клубным рейтингом, получил прямое приглашение на групповой этап Лиги чемпионов и был распределен в третью корзину.

В результате жеребьевки команда получила двух соперников из каждой корзины, что означает, что Шахтеру предстоит провести восемь матчей - по четыре дома и на выезде.

Список соперников Шахтера включает в себя:

Реал Мадрид
Интер Милан
Спортинг Лиссабон
ПСВ
Фенербахче
Лейпциг
АЕК
Слован

Ожидается, что полное расписание Лиги чемпионов с указанием дат и времени начала матчей будет опубликовано не позднее 29 августа, а начало группового этапа запланировано на 8 сентября.

Стоит отметить, что Шахтер уже определил место проведения своих домашних матчей в рамках Лиги чемпионов.

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