Сабах пишет историю: азербайджанский клуб впервые в Лиге чемпионов

Сабах одержал победу в квалификации и впервые пробился в основной раунд Лиги чемпионов.

Азербайджанский футбольный клуб Сабах впервые в своей истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов.



Сабах, команда из Азербайджана, преодолела квалификационный этап, чтобы добраться до главного европейского футбольного турнира.



В решающем матче квалификации Сабах сначала уступил Хапоэлю, но затем на своем домашнем стадионе уверенно обыграл соперника со счетом 5:2.



Стоит упомянуть, что Сабах был основан в 2017 году, и до недавнего времени его самым значительным успехом на международной арене был финал квалификации Лиги конференций.



Ранее также было сообщено, что футбольный клуб Шахтер выбрал домашний стадион для проведения матчей в Лиге чемпионов.