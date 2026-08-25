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Сабах пишет историю: азербайджанский клуб впервые в Лиге чемпионов

Сабах одержал победу в квалификации и впервые пробился в основной раунд Лиги чемпионов.
Сабах пишет историю: азербайджанский клуб впервые в Лиге чемпионов
Сабах - Хапоэль / Getty Images

Азербайджанский футбольный клуб Сабах впервые в своей истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов.

Сабах, команда из Азербайджана, преодолела квалификационный этап, чтобы добраться до главного европейского футбольного турнира.

В решающем матче квалификации Сабах сначала уступил Хапоэлю, но затем на своем домашнем стадионе уверенно обыграл соперника со счетом 5:2.

Стоит упомянуть, что Сабах был основан в 2017 году, и до недавнего времени его самым значительным успехом на международной арене был финал квалификации Лиги конференций.

Ранее также было сообщено, что футбольный клуб Шахтер выбрал домашний стадион для проведения матчей в Лиге чемпионов.

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